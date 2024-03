Acerbi in attesa della sentenza, ecco come sta aspettando – Sky

Acerbi è l’osservato speciale di oggi in casa Inter, visto che è attesa a breve la sentenza del Giudice Sportivo e la possibile squalifica. C’è da capire quale sarà l’esito: lo vuole sapere anche lui.

IN BILICO – Francesco Acerbi, considerato che l’Inter oggi non si allena, è rimasto a casa. Lì aspetta il verdetto del Giudice Sportivo, che a breve darà l’esito sulla possibile squalifica dopo l’indagine della Procura Federale. A farlo sapere è Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24. In sede sono invece presenti alcuni dei principali dirigenti, anche loro in attesa di quanto sarà deciso. Come noto, Acerbi rischia varie opzioni di squalifica.