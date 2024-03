Barzaghi: «Acerbi, sono due i possibili articoli! Inzaghi in attesa»

Si attende la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato così

ATTESA – Barzaghi parla a proposito della sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus, attesa in giornata: «Se fosse confermato l’articolo 28 sarebbero 10 le giornate di squalifica, in caso di assoluzione nessuna. Con l’articolo 39 sono tre giornate più eventuali aggravanti. Aspettano tutti la sentenza, lo aspetta anche Inzaghi che deve impostare la partita contro l’Empoli per capire chi potrà giocare al centro con la difesa, in attesa su Acerbi e con l’infortunio di de Vrij. Per capire cosa fare. Acerbi non ha vissuto giorni facili, ancora meno Juan Jesus. Una vicenda da archiviare al più presto»