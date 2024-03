Carlos Augusto rientro fondamentale per gestire la fascia

In vista di Inter-Empoli Inzaghi potrà tornare a contare su Carlos Augusto. Un recupero molto più importante di quello che si può pensare per la gestione di tutta la fascia sinistra.

RECUPERO IMPORTANTE – In vista di Inter-Empoli Inzaghi può contare sul recupero di Carlos Augusto. Un fatto apparentemente secondario, visto che non parliamo di un titolare fisso della squadra. In realtà però il brasiliano è un fattore fondamentale per la gestione della fascia sinistra. E garantisce al tecnico una copertura totale.

IMPATTO FIN DA SUBITO – Inzaghi ha dimostrato fin da subito grande fiducia nel brasiliano. Sia come titolare che come cambio a gara in corso, Carlos Augusto è stato sempre un elemento chiave delle rotazioni della squadra. Acquisendo nel corso della stagione ancora più importanza grazie alla sua riscoperta duttilità. Il suo rientro tra i disponibili restituisce quindi al tecnico un’opzione da non sottovalutare.

RISORSA IN DUE RUOLI – Carlos Augusto in primo luogo è una variabile sull’esterno sinistro. Dimarco ultimamente non sembra al meglio, e considerando anche le scorie della nazionale potrebbe essere il caso di farlo partire dalla panchina. Ma l’ex Monza poi può anche essere una risorsa per dare il cambio a Bastoni da terzo di difesa. Mantenendo un rendimento di livello. Per l’Empoli insomma il brasiliano è in prima fila nelle risorse di Inzaghi.