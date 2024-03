Bucchioni: «Acerbi, mi aspetto ancora che dia un segnale forte e chiaro»

Enzo Bucchioni ha parlato del caso riguardante il presunto insulto razzista che Francesco Acerbi avrebbe risolto a Juan Jesus in Inter-Napoli.

CASO ACERBI – Queste le parole di Enzo Bucchioni nel corso de Il Punto delle Otto su SportItalia. «Riparliamo di razzismo e del caso Acerbi in attesa della sentenza del giudice. Vale la pena riflettere ancora, anche una settimana dopo. Qualcosa in campo è successo, è evidente che sia successo: se una parola, mezza parola, un quarto di parola, non lo so. Staremo ad aspettare quello che ci dirà il giudice. Comunque una cosa possiamo dirla: Acerbi ha sbagliato perché capita a tutti un momento nel quale nel traffico, in famiglia, dappertutto, hai un attimo di adrenalina che ti scorre troppo. Non so cosa abbia detto: se una parola, mezza parola, due parole. Comunque Acerbi il lunedì mattina sarebbe dovuto andare davanti a qualche telecamera o ai canali social dell’Inter a dire: “Ho sbagliato, su queste cose non si scherza, non si può sbagliare”. Sul razzismo non si può sbagliare perché Acerbi è un personaggio pubblico. Ha un volto riconosciuto e riconoscibile. È uno dei beniamini di tanta gente e quindi un messaggio sbagliato diventa una valanga. Bisognava rimediare subito, ma mi aspetto ancora che Acerbi dia un segnale forte e chiaro a tutti e che magari dopo questa sentenza propagandi un qualcosa nelle scuole, interventi, conferenze. Qualcosa di chiaro, netto, deciso che dica basta al razzismo: lo dice Acerbi a nome di tutti che in campo non devono più succedere queste cose, ma soprattutto non devono più succedere fuori e l’esempio in campo a volte diventa una valanga. Basta valanghe sul razzismo, ma anche mezze parole: stop!».