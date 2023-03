Abodi: «Sanzioni Juventus? In pochi possono scagliare la prima pietra!»

Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, dice la sua sull’Inchiesta Prisma della Juventus e anche sul percorso delle italiane in Champions League, fra cui l’Inter. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione “Un Giorno da Pecora” sulle frequenze di Rai Radio 1.

SISTEMA – Andrea Abodi parla del percorso in Champions League delle squadre italiane, tra cui l’Inter. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, inoltre, dice la sua anche sulla situazione della Juventus. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Abodi nel corso della trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora”: «Chi preferisco che vada avanti in Champions League tra Milan e Napoli? Nessuna delle due nella misura in cui tutte e due rappresentano l’Italia, così come la rappresenta l’Inter. Spero che anche i nerazzurri possano andare avanti. La Juventus rischia nuove sanzioni? Su questo non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo. C’è la Magistratura Ordinaria e quella Sportiva, quindi saranno loro a dire le cose come stanno. E non soltanto per un club ma per il sistema nel suo complesso. Quello che voglio, o che vorrei, è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi, di prendersi le responsabilità e che si faccia carico degli errori commessi. Ma qui, di soggetti che abbiano titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochi».