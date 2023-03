Inter, per un aprile di fuoco serve un Lautaro Martinez furente!

L’Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per l’imminente aprile di fuoco. Il Toro si faccia nuovamente capo popolo per guidare i nerazzurri

CAPO POPOLO − Mancano ormai pochissime ore all’arrivo di aprile, ovvero il mese più caldo del calcio italiano. E in particolare dell’Inter, impegnata ben nove volte in 30 giorni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Servirà un’altra squadra rispetto a quella opaca e altalenante del 2023. Un’Inter sull’attenti, compatta, organizzata e sempre sul pezzo. Lautaro Martinez si erga nuovamente a capo popolo, a Inzaghi servono i gol del Toro. In questo nuovo anno, l’attaccante argentino è stato praticamente impeccabile trovando una continuità realizzativa non da poco. Tant’è che le ultime tre partite senza reti hanno fatto già notizia (Spezia, Porto e Juventus). Ora occorre il Lautaro Martinez formato super.

SUPER − Già domani contro la Fiorentina, il Toro è chiamato a guidare l’Inter verso un successo che manca appunto da tre gare. Non è un caso, che le uniche sfide in cui Lautaro Martinez non ha segnato sono finite con un’Inter a secco di vittorie. L’ultima realizzazione è datata 5 marzo contro il Lecce (2-0 a San Siro). Poi un calcio di rigore sbagliato a La Spezia e qualche gol sbagliato fra Porto e Juventus. I dieci giorni in Nazionale hanno permesso a Lautaro Martinez di riassaporare quell’aria di trionfo ed euforia gustata prima in Qatar e poi in patria dopo la vittoria del Mondiale. Un motivo in più per credere e aggrapparsi alla qualità e alla leadership del Toro di Bahia Blanca.