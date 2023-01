A. Paganin: «Inter e Milan, gerarchie cambiate! Uno impressionante»

Antonio Paganin ha commentato quanto visto ieri nella vittoria dell’Inter sul Milan in Supercoppa Italiana. Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore ha anche spiegato i motivi della distanza dei nerazzurri dal Napoli

GERARCHIE CAMBIATE – Antonio Paganin ha fatto il punto sulla vittoria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana, citando in particolare un giocatore che lo ha impressionato: «L’Inter mi è piaciuta tantissimo per la sua personalità. Rispetto a due mesi fa sono cambiate le gerarchie. Ieri non ho visto un minimo di reazione da parte del Milan, tante difficoltà e poca anima. I nerazzurri invece hanno un’anima forte e un Dimarco impressionante. La distanza dal Napoli è colpa dei risultati. Manca la vittoria di Monza, il pareggio contro la Roma che ci stava e almeno un altro. Ma sono anche i meriti del Napoli a emergere, stanno tenendo un ritmo folle».