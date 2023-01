Lautaro Martinez e Dzeko affossano il Milan. Un trend in crescita per entrambi

Lautaro Martinez e Edin Dzeko mettono la firma sul 3-0 secco che l’Inter rifila al Milan in Supercoppa Italiana. Confermando così un trend felice per entrambi.

PARTICOLARE GUSTO – Milan-Inter di ieri sera porta la firma sia di Edin Dzeko sia di Lautaro Martinez. Autori rispettivamente dello 0-2 e dello 0-3. In realtà sono entrambi protagonisti di una prestazione eccellente, e i gol sono la ciliegina finale. Che conferma, tanto per il numero 9 quanto per il numero 9, un feeling molto forte con il derby di Milano. Il bosniaco è infatti al secondo gol consecutivo ai rossoneri, dopo quello che accorciò il risultato nella gara di andata in campionato (il 3 settembre scorso). In totale, per il Cigno di Sarajevo sono 7 i gol totali in 17 sfide al Milan. In Italia ha segnato più reti solo a Sassuolo e Bologna (8 a testa) e Atalanta (9 gol complessivi).

SPIRITO DI MILANO – Passando a Lautaro Martinez, è a quota 6 gol in 11 derby, tutti con la maglia dell’Inter. Questo rende il Milan la seconda vittima preferita per il 10 nerazzurro. Che ha un bottino migliore solo contro il Cagliari (8 reti in altrettante partite). C’è tuttavia un’altra statistica interessante, se guardiamo ai derby disputati dall’argentino. Ogni volta che Lautaro Martinez segna in un derby, l’Inter vince con 3 gol di scarto. È successo al suo primo derby (3-2 il 17 marzo 2019), poi in quello che indirizzò lo Scudetto 2020/21 (3-0 chiuso da Romelu Lukaku). E infine, prima di ieri, nella semifinale di ritorno della scorsa Coppa Italia. In questi ultimi due derby Lautaro Martinez firma addirittura una doppietta, che porta l’Inter in vantaggio di due reti. Un trend felice per il Toro, che i tifosi sperano di vedere confermato anche nelle prossime settimane.