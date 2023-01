Milan-Inter, derby di Supercoppa da record! L’Inter replica a Mediaset

L’Inter ha vinto ancora la Supercoppa italiana battendo il Milan in finale a Riad. Il derby di Coppa, trasmesso in diretta da Canale 5, ha dominato gli ascolti TV. Il club nerazzurro replica all’annuncio di Mediaset

RECORD – L’Inter lo ha fatto ancora, stavolta battendo il Milan in finale a Riad: la Supercoppa italiana è ancora nerazzurra. Simone Inzaghi si conferma lo specialista della competizione avendone vinte quattro su quattro, di cui due consecutive in nerazzurro. Il super derby di Coppa, andato in scena al King Fahd International Stadium di Riad, è stato trasmesso in chiaro gratuitamente su Canale 5. Chiaramente la sfida ha attirato un grande pubblico, dominando gli ascolti TV del mercoledì sera. Questo l’annuncio di Mediaset su Twitter: “Supercoppa Italiana da record su Canale 5. La supersfida Milan-Inter domina gli ascolti della serata con 6.501.000 spettatori totali e il 34.44% di share attiva (29.35% di share attiva)”. Il club nerazzurro replica: “Anche a noi è piaciuta”.

Anche a noi è piaciuta ⚫🔵 https://t.co/Fg1zlxhabI — Inter (@Inter) January 19, 2023

Il giorno dopo è ancora più bello.