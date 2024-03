Zielinski da ritorno al futuro! Calzona prepara Inter-Napoli − CdS

Domenica sera Inter-Napoli chiuderà la ventinovesima giornata di campionato. Il Corriere dello Sport si concentra su Piotr Zielinski, in estate giocatore nerazzurro, e sugli ultimi ragionamenti di Francesco Calzona in vista della trasferta di San Siro.

SPECIALE − Partita speciale per Zielinski, che domenica sera si troverà di fronte il suo prossimo stadio (San Siro) e la sua prossima squadra (l’Inter). Una sorta di ritorno al futuro per il centrocampista polacco, che qualche settimana fa ha svolto in gran segreto le visite mediche con il club nerazzurro. Difficilmente Calzona lo metterà dal primo minuto. Ma potrebbe certamente apparire da subentrato per tastare per l’ultima volta l’erba di San Siro con la maglia del Napoli. La sfida di domenica sera sarà comunque speciale a prescindere. Perché, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un passaggio di consegne tra l’ultima squadra a vincere lo Scudetto e la squadra ormai prossima a conquistarlo. Per quanto riguarda il Napoli anti Inter, Calzona scioglierà le riserve tra oggi e domani. Attesi, conclude il quotidiano romano, eventuali cambi: a sinistra Olivera si candida per giocare al posto di Mario Rui, mentre in mezzo è da valutare la conferma del trio Traoré, Lobotka, Anguissa. In avanti si va verso la conferma del trio Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. La probabile formazione del Napoli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini