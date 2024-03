Carboni alla Balotelli? Le idee dell’Inter e le mosse in attacco – TS

In casa Inter si sogna in grande: e si ritorna alle due stagioni di Mario Balotelli con la maglia interista. I nerazzurri guardano con piacere in casa Monza – scrive Tuttosport – dove è sbocciato Valentin Carboni.

FUTURO – Spesso, a prescindere dai soldi, servono coraggio e idee. Come fu la parabola con la maglia dell’Inter di Mario Balotelli: dall’ultimo anno di Roberto Mancini che lo buttò nella mischia, fino all’anno del Triplete in cui Balotelli fu fondamentale per il passaggio del turno ai danni del Rubin Kazan. E quest’anno l’Inter ha parcheggiato al Monza un altro piccolo Mario Balotelli: stiamo parlando di Valentin Carboni, diciannovenne e con tanto talento. L’attaccante argentino sarà inserito come quinta punta, la sua presenza è più quotata rispetto a un rinnovo di Sanchez con i nerazzurri.

NUMERI – Carboni, con la maglia dei brianzoli, è cresciuto in fretta. Numeri che fanno ben sperare, sottolinea Tuttosport: 21 partite, 7 giocate da titolare, con due gol di cui uno rifilato alla Juventus. A questi si aggiungono i 4 assist e la fiducia che ha conquistato con il tecnico Raffaele Palladino. Il percorso di crescita al Monza ha dato i frutti sperati e Valentin ha tutto per rientrare ad Appiano dalla porta principale. Da Ausilio a Baccin, passando per Simone Inzaghi, tutti sanno del gioiello prezioso che l’Inter ha tra le mani.

