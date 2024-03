Lautaro Martinez e i rigori double-face: choc con l’Inter, OK in Nazionale – TS

Lautaro Martinez non ha mai trovato il feeling giusto dal dischetto. L’Inter paga per un suo grande errore, scrive Tuttosport. Con l’Argentina altro curriculum.

ERRORE – Spesso non deve essere un solo particolare con cui si giudica un calciatore, ma – come scritto da Tuttosport – con i dati alla mano, sui calci di rigore Lautaro Martinez non è mai stato uno specialista. L’argentino, nella sua carriera da professionista, ha calciato 28 rigori, segnandone solo 17. Questo porta a una percentuale realizzativa del 61%, contro un margine di errore del 39%. Con la maglia dell’Inter addosso, la media si abbassa: su 24 tiri, solo 14 segnati. Un discorso diverso invece, va fatto con l’Argentina dove lo stesso Lautaro Martinez non ha fallito nessuno dei tre rigori segnati, andando anche in gol su rigore ai mondiali in Qatar.

DATI – I numeri con la Seleccion restano positivi, discorso diverso con i club: con il Racing un rigore tirato, un errore dagli 11 metri. All’Inter invece parliamo del 58% di reti e il consequenziale 42% di sbagli. Nella stagione in corso, Lautaro Martinez su sei rigori tirati, ne ha trasformati tre. L’errore clamoroso contro l’Atletico Madrid si somma all’errore contro il Bologna. L’attaccante dell’Inter è lontano anni luce dai suoi colleghi di reparto in giro per l’Europa. Harry Kane, in carriera, ha segnato 40 volte dal dischetto, sbagliando in 11 occasioni. Mbappé invece, ha messo a segno 40 penalties sbagliandone solo 9. Guirassy su 20 tentativi ha realizzato 17 marcature.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna