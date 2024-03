Inter-Napoli, oltre la classifica! Inzaghi carica: ‘Ora lo Scudetto’ − CdS

Per l’Inter non c’è tempo di piangersi addosso, c’è uno scudetto storico da andare a conquistare. Il Corriere dello Sport svela il dietro le quinte del Metropolitano e di ieri ad Appiano Gentile. Domenica col Napoli per il passaggio di consegne.

DISCORSO − La Champions League è andata, ma non è il tempo di piangersi addosso. Questo il monito di Simone Inzaghi, che nel dietro le quinte del Metropolitano ha inorgoglito i suoi ragazzi facendogli i complimenti e caricandoli in vista della volatona finale: ‘C’è uno missione da portare a termine’. Il Corriere dello Sport svela i retroscena legati al post Atletico Madrid con un bel discorso tenuto ieri ad Appiano Gentile dallo stesso mister piacentino. La partita contro il Napoli, di domenica sera, va oltre la classifica. Avrà un doppio valore simbolico: uno perché arriva dopo questa cocente eliminazione e due perché a San Siro si potrebbe assistere al definitivo passaggio di consegne tra l’ultima squadra campione d’Italia e quella che lo sarà a breve. Il distacco dal Milan e dalla Juventus è di rispettivamente 16 e 17 punti. Insomma per la seconda stella, storica e indimenticabile, manca veramente poco. Conclude il Corriere dello Sport, Inzaghi non ha voluto trovare scuse e alibi a Madrid. E’ mancato cinismo con quattro nitide occasioni non concretizzate. I cambi, in più, non hanno aiutato l’Inter che a differenza dell’Atletico Madrid non poteva contare in panchina di un giocatore come Memphis Depay.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania