Weah, la Juventus annuncia l’infortunio: rientro previsto per l’Inter!

Weah è costretto a fermarsi per infortunio. La Juventus, che dovrebbe riaverlo per la sfida contro l’Inter in programma fra quattro settimane, spiega le condizioni del calciatore.

INFORTUNIO – Timothy Weah non è tornato in campo dopo l’intervallo di Juventus-Verona. Il motivo è il risentimento muscolare accusato nel corso del match di Serie A. Il sito bianconero, attraverso un comunicato ufficiale, ha appena reso note le condizioni del centrocampista: «In seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, Timothy Weah è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica». La Juventus, dunque, dovrà fare a meno di Weah per alcune settimane. Ma per l’importante sfida contro l’Inter, in programma il prossimo 26 novembre, il bianconero sarà molto probabilmente nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri.