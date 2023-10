Juventus, il VAR dice no due volte. Verona battuto solo nel finale!

La Juventus esce vittoriosa dalla decima giornata di Serie A, ma solo nei minuti di recupero. Il VAR si oppone due volte a Kean. Poi Cambiaso la decide contro il Verona.

FINALE – Juventus-Verona, valida per la decima giornata di Serie A, vede i padroni di casa vincere ma solo nel finale della sfida di campionato. Nel corso della partita la squadra di Massimiliano Allegri costruisce e riesce anche a concretizzare, andando in gol per due volte, in maniera però irregolare. Il VAR, infatti, interviene e si oppone in entrambe le occasioni, firmate tutte da Moise Kean. Prima al 13′ quando l’attaccante fa tutto da solo, saltando due avversari del Verona e calciando in porta. Il pallone è quello vincente, ma prima di entrare in rete viene toccato dal compagno Vlahovic, che è in fuorigioco. Al 53′ è sempre Kean a segnare, questa volta di testa, il gol del vantaggio bianconero. Il calciatore italiano, però, in precedenza aveva commesso fallo su Faraoni e il VAR se ne accorge. Il Verona si salva fino al 97′, quando la fortuna gira dal lato bianconero. Sullo scadere dei minuti di recupero Gatti crossa sul secondo palo e Andrea Cambiasso coglie l’attimo infilandola alle spalle di Montipò. Juventus-Verona termina 1-0 e i bianconeri superano temporaneamente in classifica l’Inter, che attende domani la Roma a San Siro.