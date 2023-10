Lukaku sparisce per Inter-Roma e conferma il suo grande limite

L’uomo più atteso di ieri in Inter-Roma era Lukaku, ma in campo poi sembrava non esserci (non fosse stato per i fischi) ed è stato fra i peggiori. Una dimostrazione, da parte dell’ex numero 90, di un suo limite visto anche quando era nerazzurro.

ZERO ASSOLUTO – Ieri in Inter-Roma non ha giocato Romelu Lukaku, fermato dal Giudice Sportivo per squalif… ah già, no. L’ex numero 90 al Meazza c’era eccome, riempito da bordate di fischi e accolto non certo con il sorriso dai vari Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Ma in campo è sembrato un corpo estraneo, come se in realtà fosse nella lunga lista di indisponibili per José Mourinho. I numeri sono impietosi verso Lukaku: ventisei tocchi di palla, il dato più basso degli undici titolari in casa giallorossa. Zero tiri in porta, come mai gli era successo dal suo arrivo alla Roma. Zero pericoli creati, zero occasioni, un solo tocco nell’area di rigore di Yann Sommer. Il nulla. E a Roma è tornato con la bellezza di un altro zero, quello più importante: i punti.

NON COSÌ DIFFICILE PREVEDERLO – Tutta la settimana prima di Inter-Roma era ruotata attorno al rientro di Lukaku. Una prima da ex che, per una volta, aveva oscurato pure quella di José Mourinho, in tribuna lui sì per squalifica e sostanzialmente ignorato da tutti. C’era chi pensava a come avrebbe esultato, a come avrebbe reagito ai fischi, a come si sarebbe comportato con gli ex compagni. Alla fine nulla di tutto questo: è stato un ectoplasma. Si è aggirato per il campo, piuttosto lento, portandosi il peso non solo dei suoi chili ma anche delle sue scelte. Ossia dell’essere passato da una finalista di Champions League e prima in classifica in Serie A a un ripiego, un club che va in trasferta contro una big per fare 0-0 pur dovendo recuperare posizioni. Problemi suoi: alla fine ha deciso lui di tradire in quel modo chi lo aveva riaccolto nell’estate del 2022.

TRADIZIONE CONFERMATA – Nei suoi tre anni all’Inter, Lukaku era riuscito a cancellare un limite che lo aveva accompagnato in Premier League: mai decisivo sfidando le big. Aveva segnato nei derby, contro la Juventus, contro il Napoli, contro la stessa Roma, ottavi e quarti di Champions League. Salvo arenarsi nelle due finali europee, risultando tragicomico. E non certo per la scelta di Simone Inzaghi di schierare titolare Edin Dzeko a Istanbul. Come ai Mondiali in Qatar col Belgio, anche ieri quando Lukaku si è ritrovato con gli occhi di tutti (e i fischi…) addosso ha fallito rovinosamente. Facendo la figura di chi fa tanto parlare di sé prima delle partite e poi in campo sparisce. E ora Lukaku dovrà convivere con questo suo ennesimo fallimento sportivo, in una carriera che non ha più tanti margini di miglioramento. E dove, forse, avrebbe fatto meglio a pensarci prima di tradire (due volte) l’Inter.