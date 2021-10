Vidal, rincorsa iniziata ma Calhanoglu verso il recupero in Inter-Juventus – CdS

Vidal lavora per tornare titolare a tutti gli effetti, soprattutto in quella che può essere considerata la “sua” partita. Nel frattempo per Inter-Juventus si prenota anche il rientrante Calhanoglu. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola

GERARCHIE IN MEZZO – La prestazione di Inter-Sheriff Tiraspol ha restituito un Arturo Vidal in grande forma. E adesso c’è da chiedersi quale siano le gerarchie di Simone Inzaghi in mezzo al campo. Innanzitutto, come sottolineato dal collega Adriano Ancona sulle pagine del Corriere dello Sport, bisogna capire come sta Hakan Calhanoglu, che comunque dovrebbe recuperare in tempo per Inter-Juventus di domenica. E poi c’è da capire quale potrà essere il rendimento di Vidal, che nella passata stagione fu decisivo proprio contro la Juventus a San Siro. Il centrocampista cileno ha già iniziato la rincorsa verso la maglia da titolare, Calhanoglu è avvisato.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

