Graziani: «Per Vlahovic si parla solo di Juventus ma anche l’Inter può aver fatto proposte!»

Graziani è molto critico nei confronti di Vlahovic a causa del comportamento che lo sta allontanando dai tifosi della Fiorentina. L’ex attaccante azzurro, intervistato dal collega Evangelisti per il Corriere dello Sport oggi in edicola, non esclude l’ipotesi Inter per l’attuale centravanti viola

SBAGLIATO CONTESTARE – Il caso Dusan Vlahovic è ormai all’ordine del giorno e Francesco “Ciccio” Graziani non lo nasconde: «La Fiorentina a mio parere si è comportata benissimo. Ha proposto a Vlahovic un contratto incredibile, gli ha offerto il quadruplo di quello che guadagna ora. Io tifoso della Fiorentina non mi sognerei mai di contestare un mio beniamino che dimostra dedizione ed entusiasmo. Peraltro uno dei giocatori più importanti della squadra. Costringerlo a giocare sotto una pressione del genere non fa il suo bene e soprattutto non fa il bene della squadra. Firenze è un ambiente calcistico particolare, molto passionale. Potrebbero aver fatto proposte a Vlahovic il Borussia Dortmund, l’Inter, il Napoli e invece si pensa solo alla Juventus. Tra l’altro alla scadenza del contratto manca più di un anno e mezzo».

PROBLEMA JUVENTUS – Ciccio Graziani, rispondendo alle domande del collega Marco Evangelisti, nell’intervista al Corriere dello Sport sottolinea che il vero problema è solo l’ipotesi Juventus per Vlahovic, che ormai ha deciso di lasciare la Fiorentina: «Hanno fatto bene a concedergli tempo fino all’inizio del prossimo anno per riflettere. Mal che vada, qualche soldo in cassa con lui vogliono metterlo. D’altra parte potrebbe essere il giocatore a decidere di arrivare fino alla scadenza, quindi scegliere l’offerta migliore. Gli agenti raccontano che in quel modo tutti guadagnano di più, tranne il club, e i giocatori vanno in brodo di giuggiole. Ma la situazione è delicata. Qualora prendesse piede questa storia di Vlahovic accoppiato alla Juventus i tifosi potrebbero reagire in modi difficili da gestire».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti

