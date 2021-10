Julio César: «Handanovic? Poteva far meglio! Inter, no mancanza Lukaku»

Ospite di Amazon Prime Video, Julio César ha analizzato la vittoria di martedì sera dell’Inter sullo Sheriff. L’ex portiere nerazzurro sostiene che Handanovic non sia stato esemplare sull’1-1 momentaneo di Thill e che Lukaku non sia una mancanza complice il rendimento di Dzeko.

IN CRESCITA – Julio César analizza la vittoria di martedì: «Paura dello Sheriff? Un po’ sì, perché una squadra che va a Madrid e riesce a vincere non si sa mai. Passare il girone? Secondo me sì. Io ho visto l’Inter col Real Madrid e ha fatto cose bellissime, ha fatto benissimo e penso che potrà passare il turno. Secondo me c’è tanto margine di crescita: è un allenatore nuovo, deve mettere tutta la sua metodologia e filosofia di lavoro. Ci vuole tempo, ma ci sono dei ragazzi intelligenti e giocatori importanti che riescono a capire bene e velocemente quello che vuole passare lui alla squadra».

IL SOSTITUTO – Julio César ha tanti elogi per il nuovo numero 9: «Edin Dzeko sta sostituendo un giocatore che è stato imporantissimo l’anno scorso nello scudetto dell’Inter, Romelu Lukaku. Non stava giocando tantissimo l’anno scorso alla Roma, è arrivato in una squadra che ha vinto lo scudetto ed è rimasto al livello degli altri attaccanti. Sta facendo molto bene, penso che i tifosi dell’Inter oggi non sentono la mancanza di Lukaku».

NEGATIVO – Julio César vede un errore di Samir Handanovic sul gol dello Sheriff: «Secondo me sì, sinceramente dicendo. Lui sa, lo conosco bene, che non era una palla facile. Ma stiamo parlando di uno dei portieri più forti al mondo, sa che poteva fare meglio. Secondo me ha mancato un passo, è partito un pochettino in ritardo. Anche io ho incassato dei gol così, anche peggio, però penso che gli è mancata la spinta, un passo in più. Quando lui decide di partire era ancora un po’ fermo, si è spostato poco. Ha tanta fiducia in se stesso per la sua altezza, io ero un portiere più piccolo e mi muovevo di più per compensare la mancanza di altezza. Ma per me è tra i primi cinque al mondo, sicuramente».