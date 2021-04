Vidal escluso da Inter-Cagliari: neanche in panchina! Perisic torna

Vidal non giocherà Inter-Cagliari di oggi (vedi formazioni). Il centrocampista cileno non figura nemmeno in panchina, dove invece c’è Perisic che ha smaltito il problema fisico di nove giorni fa.

ASSENZA ALL’ULTIMO – Dalla distinta di Inter-Cagliari spunta una sorpresa non annunciata: Arturo Vidal né in campo né in panchina. Il centrocampista cileno, rientrato nelle ultime due contro Bologna e Sassuolo dopo l’operazione per una sofferenza meniscale, è di nuovo indisponibile. C’è invece Ivan Perisic, che ha superato l’affaticamento muscolare che l’aveva tenuto fuori nelle due gare dopo la sosta. Ancora out Aleksandar Kolarov, alle prese da una decina di giorni con una lombosciatalgia. Nel corso della giornata su Inter-News.it gli aggiornamenti sull’assenza di Vidal.