Verso Spezia-Inter, Inzaghi recupera Dimarco e spera in altri due rientri – TS

Prima della fondamentale sfida di Champions League con il Porto, l’Inter giocherà venerdi sera contro lo Spezia. Inzaghi spera in due rientri, oltre a quello quasi certo di Dimarco

SPERANZA – Non c’è tempo per riposare per l’Inter. Dopo la vittoria con il Lecce, i nerazzurri scenderanno subito in campo venerdi sera per sfidare lo Spezia. Per l’occasione, Federico Dimarco rientrerà tra i convocati. Ieri l’esterno sinistro ha lavorato in parte col gruppo e i suoi progressi fanno pensare che possa essere disponibile per la trasferta del Picco. Ancora a parte sia Correa, che Skriniar. Le condizioni di entrambi verranno valutate in questi giorni e giovedì Inzaghi deciderà se portarli o meno in Liguria.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale