Correa ancora ai box, dubbio per Spezia-Inter! Uno vicino al rientro – CdS

Joaquin Correa non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il “Tucu” è in dubbio per Spezia-Inter.

RIENTRO – L’Inter è attesa dalla sfida contro lo Spezia, in programma venerdì alle 20:45. Per il match del “Picco” non è affatto scontata, secondo il Corriere dello Sport, la presenza di Joaquin Correa. L’attaccante, ancora alle prese con l’infortunio alla coscia destra, potrebbe non farcela per la sfida ai bianconeri di Semplici. Situazione simile per Skriniar, un altro degli infortunati in casa Inter. Dimarco, invece, è vicino al rientro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

