Verona-Inter (Serie A): le formazioni ufficiali! Perisic novità tattica di Conte

Condividi questo articolo

Hellas Verona-Inter

Verona-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 14ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso lo Stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona a partire dalle ore 18.30. Confermata la rivoluzione tattica di Conte, che lancia Perisic avanzato rinunciando a un mediano. Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter in Serie A

FORMAZIONE HELLAS VERONA

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 27 Dawidowicz, 23 Magnani, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Miguel Veloso (C), 3 Dimarco; 20 Zaccagni, 90 Colley; 9 Salcedo.

A disposizione: 22 Berardi, 25 Pandur; 6 Lovato, 8 Lazovic, 13 Udogie, 14 Ilic, 15 Cetin, 19 Ruegg, 21 Gunter, 45 Yeboah, 72 Danzi, 99 Bertini.

Allenatore: I. Juric

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-3): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 14 Perisic, 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: A. Conte