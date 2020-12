Lautaro Martinez: “Cento presenze con l’Inter, un orgoglio. Col Verona…”

Lautaro Martinez sarà protagonista alle ore 18.30 in Verona-Inter, match della quattordicesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Ecco come il giocatore ha presentato la sfida del Bentegodi, ultimo appuntamento del 2020 per i nerazzurri, nell’intervista con Inter TV.

METTERE PRESSIONE – Lautaro Martinez presenta Verona-Inter su Inter TV: «Obiettivo chiudere al meglio? Sicuramente. C’è un po’ di stanchezza, ma dobbiamo finire quest’anno nel miglior modo. Siamo venuti qua per fare il nostro gioco, con una squadra che gioca molto bene ed è intensa. Dobbiamo stare molto attenti e fare il nostro lavoro per tornare con la vittoria a Milano. È una partita tosta, una partita intensa e una partita fisica, per questo dico che dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Non dobbiamo lasciar giocare loro, sono una squadra forte: anche fisicamente dobbiamo essere messi meglio noi e vincere i duelli individuali, che in questa partita saranno importanti. Le cento partite con l’Inter? Arrivare a cento presenze non è da tutti i giorni, quindi sono molto contento e molto felice per questo. Anche farlo in una squadra come l’Inter che è molto grande mi dà orgoglio».