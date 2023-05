Verona-Inter, Inzaghi fa turnover. La probabile formazione – TS

Tra poche ore in scena Verona-Inter (vedi articolo). Scopriamo la probabile formazione di Inzaghi secondo l’edizione odierna di TuttoSport.

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter è pronta a tornare in campo questa sera, alle ore 21.00, per un’altra sfida di campionato. Secondo TuttoSport, in vista dei numerosi impegni che attendono i nerazzurri nel mese di maggio, Simone Inzaghi sta pensando a delle rotazioni per far rifiatare alcuni titolari. Nella probabile formazione pubblicata sull’edizione odierna del quotidiano, infatti, si legge che l’allenatore dell’Inter per la partita contro il Verona lascerà riposare André Onana, per lasciare spazio tra i pali a Samir Handanovic. Lo stesso vale per Francesco Acerbi, al cui posto, al centro della difesa, c’è Stefan De Vrij. Inzaghi, inoltre, schiererà probabilmente Roberto Gagliardini a centrocampo, mentre in attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez.

Fonte: TuttoSport