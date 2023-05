Verona-Inter, da ora in poi c’è da costruire e non più inseguire

Verona-Inter è una delle tante partite (ben otto) di oggi nel turno infrasettimanale di Serie A. Alle 21 sfida spartiacque al Bentegodi, con l’obiettivo sempre ben impresso in mente.

NUOVA RIPARTENZA – Verona-Inter fa cominciare un maggio che vedrà otto partite (vedi calendario), con una certezza: non c’è più da inseguire. Lo scorso weekend ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di sistemare un po’ la classifica, riprendendosi il quarto posto. Questo significa che non bisogna più inseguire altre squadre, ma semplicemente fare l’andatura. L’Inter è pressoché padrona del proprio destino: se vince le ultime sei giornate di Serie A è altamente improbabile che non sia fra le prime quattro (c’è solo una minima possibilità di rischio legata agli arrivi a pari punti). Ma il Verona ha agganciato la zona salvezza e sarà più agguerrito che mai, perciò l’imperativo è stare attenti e non fare errori. Quello che con la Lazio ha portato al ribaltone.

IL NUOVO CAMBIO – Inzaghi da un mese sta ruotando la rosa e anche per Verona-Inter sarà così. Potrebbe tornare il capitano Samir Handanovic in porta, anche se non si capisce la necessità di fare turnover con André Onana. Dovrebbe essere soprattutto la serata di Edin Dzeko, zero minuti nelle ultime due giornate di Serie A ma di norma “titolare al mercoledì” nonostante il rilancio di Romelu Lukaku. Quando per “mercoledì” si intende coppa, anche se ora è turno infrasettimanale. Poi previste altre modifiche varie tra difesa e centrocampo, anche con vista Roma sabato. Nel Verona Marco Zaffaroni, che ha letteralmente rilanciato l’Hellas, ha come uomo in più Simone Verdi (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Verona-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.