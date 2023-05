Il Verona di Zaffaroni lotta per salvarsi e punta sulla verve di Verdi

Il Verona di Zaffaroni sta lottando per una salvezza che poche settimane fa sembrava totalmente irraggiungibile. Un grande contributo sta arrivando dal ritrovato Verdi.

TATTICA – Zaffaroni dal suo arrivo a Verona ha recuperato attivamente il 3-4-3 impostato da Ivan Juric e Igor Tudor, cambiando però spesso l’interpretazione del modulo per adattarsi ai momenti e agli avversari. Il possesso palla viene lasciato agli avversari e la difesa è tendenzialmente aggressiva, uomo su uomo. Ma si è visto anche un blocco basso più statico. L’azione si sviluppa principalmente sugli esterni, con grande ricorso ai cross. L’impostazione dal basso è minimizzata appena si percepisce che si rischia troppo, contando spesso sui lanci lunghi del portiere verso la prima punta.

STATISTICHE – Il Verona è il terzo peggior attacco della Serie A con 27 gol segnati. Un po’ meglio la produzione generale di tiri (quattordicesimi con 11,2), dato che evidenzia mancanza di precisione (solo 3,3 in porta, terzultimi). Il gioco punta molto sui lanci lunghi (terzi) e sui cross (quarti). I 45 gol subiti valgono invece la quinta peggior difesa. 35 su azione manovrata, secondo peggior dato in A, e 24 in casa, anche qui secondo peggior dato in Serie A.

DETTAGLI – Lorenzo Montipò è il secondo miglior giocatore del Verona per rendimento secondo i rating di WhoScored. Il portiere è quinto per passaggi medi, primo per lanci lunghi, solido e continuo nelle parate. Isak Hien è il riferimento di Zaffaroni per la difesa: lo svedese da centrale è il giocatore più a suo agio nel gioco fisico, aggressivo sull’uomo. Secondo per passaggi medi, secondo per contrasti, secondo per intercetti. Darko Lazovic è un riferimento fondamentale sulla trequarti. Da esterno o da trequartista, il serbo è terzo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, primo per cross e ha messo insieme 3 gol (secondo miglior marcatore) e 4 assist (primo della squadra). Simone Verdi è l’uomo in più del Verona in questi mesi, come il gol con la Cremonese dimostra (vedi highlights). Secondo per passaggi chiave, secondo per dribbling, secondo per falli subiti, primo per rendimento secondo i rating di Whoscored, in gran parte grazie ai 5 gol segnati (miglior marcatore) in appena 10 presenze.