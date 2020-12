Verona-Inter, Conte riflette: ecco cosa si prospetta per Vidal – Sky

Lukaku Vidal allenamento Inter

In Verona-Inter (mercoledì ore 18.30) non cambieranno i giocatori a disposizione di Conte. E il tempo per riposare e recuperare non sarà sufficiente. Ecco che impiego ha in mente il tecnico per Vidal, secondo “Sky Sport”.

CONFERME – Verona-Inter sarà l’ultima gara prima di un po’ di meritato riposo, dopo un inizio di stagione più difficoltoso del previsto. Dopo un avvio titubante, che ha compromesso anche il percorso in Champions League, i nerazzurri hanno iniziato a carburare. Ieri contro lo Spezia è arrivata la sesta vittoria consecutiva, e Antonio Conte non ha certo voglia di fermarsi. La sfida con i veneti chiuderà il 2020 dell’Inter, e il tecnico vuole chiuderlo nel segno dei tre punti. Tuttavia, non cambieranno molto le opzioni a sua scelta. Difficilmente Alexis Sanchez recupererà entro mercoledì. E, al tempo stesso, difficilmente cambieranno le rotazioni a centrocampo. Stefano Sensi ieri è entrato al 46′ e ha contribuito notevolmente a 2-1 finale. Ma probabilmente non è ancora pronto per partire titolare. E lo stesso vale per Arturo Vidal. Con lo Spezia il cileno ha giocato venticinque minuti, ma è parso ancora indietro di condizione. Il problema alla coscia sembra superato, ma Conte non vuole rischiare il suo fedelissimo.