Verona, altra cessione prima dell’Inter? Sorpresa Milan – SI

Il Verona stamattina ha ceduto Hien all’Atalanta, ma la serie di partenze può non finire qui. Prima dell’Inter da non escludere un’altra partenza, col Milan che si inserisce a sorpresa di uno dei giocatori dell’Hellas.

L’OPZIONE – Stamattina Isak Hien ha già lasciato il Verona, ceduto all’Atalanta. Ma l’Hellas, viste le questioni riguardanti il suo presidente Maurizio Setti, non si ferma qui come cessioni. Il prossimo può essere Filippo Terracciano, già prima dell’Inter. Si parlava di un interesse della Fiorentina, ma oggi a sorpresa si è inserito il Milan. Lo riporta Sportitalia, che parla di utilità per Stefano Pioli in quanto può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo e della fascia destra. Per Terracciano accordo fra Milan e Verona possibile in tempi brevi.