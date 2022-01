Venezia, sul possibile rinvio con l’Inter situazione di attesa: a ora non certo – IN

Non è ancora scontato che ci sia un rinvio per Inter-Venezia di sabato, dopo che la società arancioneroverde ha comunicato che sono quattordici i componenti del gruppo squadra positivi al COVID-19 (vedi articolo). Come raccolto da Inter-News.it c’è ancora da attendere in tal senso.

IN EVOLUZIONE – Inter-Venezia di sabato alle 18 al momento è confermata, ma bisogna attendere perché il rischio di un rinvio rimane concreto. La società ospite stamattina ha annunciato che sono saliti a quattordici i positivi al COVID-19 nel gruppo squadra, fra giocatori e altri tesserati. Come raccolto dalla nostra redazione gli arancioneroverdi proseguono regolarmente oggi con un allenamento, rispettando le norme del nuovo protocollo. Significa che non si utilizzano né lo spogliatoio né le docce, e che i giocatori arrivano già vestiti per la seduta. Giocatori e staff della formazione guidata da Paolo Zanetti sono monitorati quotidianamente, visti i tanti contagi di questi giorni, con tutte le cautele del caso e la salute come primo obiettivo.

IN ATTESA – Capire con certezza se Inter e Venezia giocheranno sabato al momento non è ancora possibile. Tutte le attività proseguono come se si dovesse giocare, ma è chiaro che la situazione resta in evoluzione. E nel frattempo è anche uscito l’arbitro (vedi articolo). La certezza è che, a ora, la richiesta di rinvio non è stata presentata. Oggi previste novità dalla Lega Serie A, che dovrebbe chiarire la questione rinvii dopo la nota della tarda mattinata (vedi articolo). Con le nuove norme, e il protocollo annunciato ieri, per Inter-Venezia si dovrebbe quantomeno evitare di rivedere scene come il 6 gennaio a Bologna, con la mancata presentazione di una squadra. A tal proposito, in giornata il Giudice Sportivo si esprimerà su Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia. Per Bologna-Inter non risulta esserci ricorso presentato dai rossoblù, si attende una decisione in merito.