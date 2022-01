Inter e la compilazione della nuova Lista Gruppo Atleti COVID-19: nomi obbligati

Inter alle prese con la compilazione di una nuova lista, che andrà a completare quella già nota in Serie A. La specifica “Gruppo Atleti” interessa alle ASL e riguarda esclusivamente il rischio rinvio causa COVID-19 ma per Inzaghi non ci sarà alcuna differenza rispetto a prima

NUOVA LISTA – La novità preannunciata nei giorni scorsi è oggi realtà. La Serie A introduce una nuova lista, denominata “Gruppo Atleti“, strettamente legata al COVID-19 (vedi comunicato ufficiale). Tradotto molto semplicemente: se 9 o più calciatori dei 25 in lista risultano positivi al tampone per Coronavirus, la partita in calendario deve essere rinviata. Il primo banco di prova sarà Inter-Venezia ma a causa del focolaio in casa Venezia (vedi comunicato ufficiale). Cosa cambia per l’Inter rispetto all’attuale Lista Serie A? Poco ma in maniera piuttosto obbligata.

La Lista “Gruppo Atleti” dell’Inter di Inzaghi

LISTA GRUPPO ATLETI – In attesa che venga consegnata a ore la Lista “Gruppo Atleti”, è facile scoprire i nomi che inserirà la società nerazzurra per rispettare il nuovo protocollo legato al COVID-19. E quindi dare la possibilità di calcolare l’eventuale 35% di positivi in lista. Basterà prendere l’attuale Lista Serie A, composta da 23 calciatori, e aggiungere altri 2 tesserati Under-22. Il primo è Alessandro Bastoni, ovviamente. Essendo i tempi stretti, il secondo verrà preso almeno inizialmente dalla formazione Under-19 di Cristian Chivu, impegnata nel Campionato Primavera 1 e in UEFA Youth League. Vista l’emergenza in attacco, non è da escludere che possa essere una punta. Finora l’unico convocato da Simone Inzaghi è stato il classe 2004 Dennis Curatolo, ma un paletto obbliga la precedenza a un altro compagno di squadra. Si tratta di Mattia Zanotti, esterno destro classe 2003 che ha già debuttato in Serie A (Inter-Cagliari, ndr). Di conseguenza, salvo sorprese, Zanotti sarà obbligatoriamente il “numero 25” della nuova lista nerazzurra.

Inter, attenzione e precedenza alla Lista Serie A

CALCIOMERCATO E PRIMAVERA – In realtà, l’Inter potrebbe decidere di iscrivere entrambi i “primavera” rinunciando ad Alex Cordaz, terzo portiere. Ma in quel caso la scelta dovrebbe ricadere su un altro prodotto del vivaio, il centrocampista classe 2002 Mattia Sangalli (che ha la precedenza su Cesare Casadei, classe 2003). Oppure, se l’infortunio di Joaquin Correa lo rendesse indisponibile per più tempo, l’Inter avrebbe la possibilità di escluderlo da questa lista per evitare che un’eventuale positività vada a “pesare” sul conteggio del 35% senza che possa essere comunque a disposizione. Oltre al danno, la beffa. In caso di movimenti di mercato, ad esempio la cessione di Stefano Sensi – al momento “congelata” almeno fino a questo weekend – in prestito alla Sampdoria, sarà possibile modificare la Lista Serie A. E di conseguenza la Lista “Gruppo Atleti”, con la possibilità di aggiungere anche nuovi acquisti. Pertanto, la prima Lista “Gruppo Atleti” sarà provvisoria. E quella definitiva verrà consegnata dopo la chiusura della finestra invernale del calciomercato. L’Inter deve fare spazio nella Lista A se vuole fare acquisti e utilizzarli senza rinunciare ad altri. La nuova lista, invece, non preoccupa assolutamente Inzaghi.