De Grandis: «Inter, Sanchez il migliore! Vuole giocare sempre dall’inizio»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha commentato la prestazione di Sanchez ieri in Inter-Empoli. Elogiata la motivazione del cileno

TOP − De Grandis sui migliori di Inter-Empoli: «Il migliore dell’Inter ieri è stato Alexis Sanchez ma bene tutti quelli di seconda linea come Vidal e Sensi. Sanchez è uno che si candida sempre per giocare, un leone in gabbia come ha detto lui stesso. Di 168 centimetri fa gol di testa, vuole giocare sempre dal 1′. Nell’Empoli, il migliore Bajrami. Fa un gran gol, stop di petto e poi calcia col sinistra. Ha messo in equilibrio una gara che sembrava in salita».