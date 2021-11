Venezia-Inter, Sanchez in gruppo e tre affaticati: cambi in vista – CdS

Venezia-Inter, è arrivato il momento di far rifiatare qualche giocatore dopo la lunga serie di partite importanti, ma chiaramente senza sottovalutare l’avversario. Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto della situazione riguardo i giocatori stanchi.

LA SITUAZIONE – Venezia-Inter, probabili alcuni cambi in vista della sfida di domani. Ieri in allenamento squadra divisa in due gruppi. Darmian ha preso una botta a una caviglia. Ranocchia, Perisic e Barella sono stanchi. Sanchez, invece, è rientrato in gruppo e domani o mercoledì sarà in panchina. De Vrij tornerà mercoledì a Roma. A Venezia la squadra andrà in treno.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.