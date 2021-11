Marotta e Ausilio verso il rinnovo chiedono tre anni. Zhang fermo a due – CdS

Inter, aria di rinnovo anche per quanto riguarda la dirigenza. Marotta e Ausilio, come riportato dal Corriere dello Sport, chiedono tre anni di contratto, mentre Zhang è ancora fermo a due.

RINNOVI E DIRIGENZA – Inzaghi ha finalizzato un lavoro partito sin dalla dirigenza, che nel corso dell’ultima sessione di mercato ha venduto per oltre 180 milioni (più bonus) reinvestendone un terzo. Merito principalmente di Marotta e Ausilio che, in scadenza, non hanno ancora firmato il rinnovo di contratto. I due chiedono un triennale, mentre Zhang, al momento, è ancora fermo a due (cioè a quando scadrà l’accordo con Oaktree). A breve la situazione si sbloccherà.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti