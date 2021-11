Venezia-Inter, in laguna parte una nuova fase: obiettivo accorciare

Venezia-Inter si giocherà alle ore 20.45. Dal Penzo comincia la rincorsa dei nerazzurri alle zone alte della classifica, dopo aver riaperto i discorsi col Napoli e aver sistemato la questione Champions League.

NUOVA FASE – A partire da Venezia-Inter la parola d’ordine è “accorciare”. O, se non è possibile perché le due di testa vincono sempre, tenere il passo sino a Milan-Napoli che si giocherà domenica 19 dicembre. Comincia in laguna un nuovo momento del campionato dell’Inter, che negli ultimi sei giorni ha fatto passi da gigante. Il 3-2 sul Napoli ha riaperto i discorsi di primato, il 2-0 sullo Shakhtar Donetsk permesso di mettere da parte la Champions League con profitto (in attesa della sfida col Real Madrid per il primo posto) e di potersi concentrare quasi tre mesi solo sulla Serie A, fatta eccezione per la Supercoppa Italiana. È quindi automatico pensare al match col Venezia come l’inizio di una seconda parte di stagione, dove bisognerà imporsi.

CON QUALCHE CAMBIO? – A sorpresa per Venezia-Inter Simone Inzaghi potrebbe variare dal solito. Ieri il tecnico non ha parlato in conferenza stampa, lasciando il palcoscenico al rinvigorito Andrea Ranocchia che sostituirà ancora Stefan de Vrij. Poi scalpitano in tanti, da Joaquin Correa a Denzel Dumfries passando per Federico Dimarco, con Nicolò Barella ed Edin Dzeko che potrebbero rifiatare. Non Arturo Vidal, rimasto a Milano per precauzione dopo un leggero stato influenzale alla pari dell’infortunato Aleksandar Kolarov. Il Venezia di Paolo Zanetti è una delle principali sorprese del campionato, sta facendo bene tanto da confermare gli stessi undici (vedi articolo) e in casa ha sempre segnato. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Venezia-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).