Ex di Venezia-Inter: Forte e Bocalon meteore, Cordoba leggenda

Stasera si giocherà Venezia-Inter (ore 20.45), quattordicesima giornata di Serie A. Tra i lagunari tre ex nerazzurri tra campo e scrivania: spiccano Cordoba e Forte.

LEGGENDA – Venezia-Inter sarà l’occasione per Ivan Cordoba di abbracciare un pezzo importante della sua vita. Il colombiano è oggi consigliere delegato dell’area sportiva del club lagunare, e per la prima volta affronterà il suo ex club da avversario. La storia nerazzurra di Cordoba è lunga e ricca di successi: tredici stagioni e mezza (di cui una da team manager), 455 presenze, 18 gol e ben 15 trofei, compresa la Champions League 2009/10. Per l’ex numero 2 nerazzurro non sarà quindi una partita qualsiasi quella di stasera.

METEORE – Nel Venezia ci sono poi due ex Inter anche in campo. In primis Francesco Forte, numero 9 dei veneti, che in nerazzurro ha vinto un campionato Primavera e la Next Gen Series 2011/12. Un percorso vincente, coronato da 12 reti in 38 presenze. Ma con pochissima gloria in prima squadra, con cui esordisce in Serie A ma raccoglie appena 2 presenze (per un totale di 20 minuti in campo). Ed è andata pure peggio a Riccardo Bocalon. Autore del gol promozione del Venezia nell’ultima stagione, con l’Inter gioca la stagione 2008/09 in Primavera, raccogliendo 7 gol in 23 gare prima di iniziare un tour di prestiti in provincia che si conclude nel 2015. Motivazioni extra per i due attaccanti lagunari, che vorranno lasciare qualche rimpianto al club del loro passato.