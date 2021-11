Barella riposa, Vidal out. Gagliardini pronto a completare il centrocampo – CdS

Venezia-Inter, stavolta riposa Barella. Inzaghi pronto a far riposare il centrocampista italiano. Inoltre Vidal non è partito con la squadra quindi, secondo il Corriere dello Sport, toccherà a Gagliardini.

MERITATO RIPOSO – Barella, meritato riposo dopo ben diciotto gare con l’Inter e altre sei (su sette totali) con l’Italia. Inzaghi, però, in queste ore sta cercando di sciogliere gli ultimi dubbi riguardo chi lo sostituirà, dal momento in cui Arturo Vidal non è partito con la squadra a causa di una leggera febbre e un fastidio alla gola. Ad ogni modo, significa che toccherà Gagliardini e Vecino, con il primo favorito.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.