Vecino torna in gruppo, convocazione vicina per l’ultima a San Siro – CdS

Vecino ieri si è rivisto ad Appiano Gentile allenarsi parzialmente con i compagni. Secondo il Corriere dello Sport, questo dovrebbe bastare per essere convocato per l’ultima a San Siro.

RITORNO – Simone Inzaghi recupera anche l’ultimo (e unico) giocatore ancora fermo ai box: Matìas Vecino ieri ad Appiano Gentile è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo in vista di Inter-Sampdoria, ultima di campionato. L’allenamento dovrebbe essere sufficiente per convocarlo per quella che sarà anche la sua ultima sfida a San Siro, dato che poi dirà addio ai nerazzurro (contratto in scadenza).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

