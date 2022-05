Bastoni sul mercato? In caso di cessione all’Inter serve sostituto specifico

Bastoni è un nome molto chiacchierato per il mercato dell’Inter. In chiave cessione. In casa nerazzurra andrebbe cercato un suo sostituto specifico.

NOME IN POLE – Dopo un periodo in cui sembrava già ceduto Lautaro, adesso il nome in pole nella lista cessioni dell’Inter è diventato Bastoni. Il difensore è cresciuto molto negli anni e sembra nel mirino soprattutto del suo ex allenatore Conte. Tutto si può fare, a patto che sia chiaro un fatto: in caso venga ceduto, il numero 95 va sostituito. Con un giocatore specifico per il ruolo.

QUESTIONE NUMERICA – Pare un concetto banale, ma è sempre meglio ribadire. L’Inter in rosa ha due elementi che coprono il ruolo di terzo di sinistra della difesa, Bastoni e Dimarco. Va ricordato che il numero 32 a inizio anno andava anche a sostituire Perisic come esterno, mentre nel corso della stagione si è specializzato come opzione per la difesa. La cessione di Bastoni quindi aprirebbe la necessità di un nuovo elemento, già solo a livello numerico. Ma non basterebbe uno qualunque a sostituirlo.

E QUALITATIVA – Le caratteristiche dei due sono diverse. E, per farla breve, Dimarco non può essere il titolare fisso dell’Inter. Ha caratteristiche particolari, offensive, che vanno gestite. Uitle anche a partita in corso, ma come titolare fisso i dubbi sono molti e legittimi. Infatti il minutaggio parla chiaro: Bastoni è il titolare (3266 minuti in stagione) e Dimarco la riserva (1862 minuti). All’Inter quindi servirebbe un innesto capace di giocare da titolare. Adatto al ruolo di terzo di difesa, mancino, capace di fare il difensore, con fisico, ma anche doti di impostazione e capacità di seguire l’azione. Non necessariamente fatto e finito, ma con già esperienza e potenziale. Giusto per citare un altro nome che si sente, non Bremer, che pure ha coperto il ruolo anche a sinistra. Una ricerca delicata.