Vecino insidia Calhanoglu: bene contro Bologna e Fiorentina – TS

Vecino resta il dubbio di giornata per Simone Inzaghi in vista di Shakhtar Donetsk-Inter in programma questa sera alle 18:45.

IL DUBBIO – Vecino potrebbe giocarsi le sue chance oggi in vista della sfida di UEFA Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter, seconda giornata dei gironi. Questo è uno dei pochi dubbi di giornata per Simone Inzaghi. Matìas Vecino ha fatto bene a Bologna (realizzando anche un gol) e da subentrato contro Fiorentina e Atalanta. Calhanoglu, invece – che potrebbe perdere il posto -, è un pallino di Inzaghi, ma nelle ultime partite secondo TuttoSport è tornato ad essere quel giocatore discontinuo nei novanta minuti.

Fonte: TuttoSport