Shakhtar Donetsk-Inter: le probabili formazioni della 2ª giornata di UCL (Gruppo D)

Shakhtar Donetsk-Inter è l’ultimo impegno nerazzurro del mese di settembre ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di De Zerbi ma quelli di Inzaghi sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:45 (italiane) si affronteranno in Ucraina – presso lo Stadio “NSK Olimpiyskiy” di Kiev – per la partita della 2ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Inter

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov (C); 2 Dodò, 5 Marlon, 22 Matviyenko, 31 Ismaily; 7 Maycon, 6 Stepanenko; 14 Teté, 21 Alan Patrick, 38 Pedrinho; 23 L. Traoré.

A disposizione: 81 Trubin; 3 Vitao, 4 Kryvtsov, 8 Marcos Antonio, 11 Marlos, 15 Bondarenko, 19 Solomon, 20 Mudryk, 26 Konoplya, 45 Sikan, 70 Konoplyanka, 77 Bondar.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Indisponibili: 9 Dentinho, 10 Junior Moraes, 99 Fernando.

Fuori Lista UEFA: –

Ultime notizie: De Zerbi deve sciogliere il dubbio davanti alla difesa tra il talentuoso Marcos Antonio e l’esperto Stepanenko, che sembra in vantaggio dopo la conferenza stampa alla vigilia (vedi dichiarazioni). Ballottaggio nel ruolo di ala sinistra: Pedrinho o Solomon?

Shakhtar Donetsk-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibile: 12 Sensi.

Fuori Lista UEFA: Brazao; 24 Eriksen, 48 Satriano, 49 Colidio.

Ultime notizie: Il recupero di Vidal e Correa non dovrebbe cambiare i piani di Inzaghi in mezzo e in attacco. Sulla destra Dumfries è pronto a debuttare dal 1′ anche in Europa al posto di Darmian. Ballottaggio tra Calhanoglu e Vecino con il turco leggermente favorito.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Inter in Champions League verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.