Udinese, tante assenze per Gotti. Nuytinck solo in panchina: la probabile – CdS

Tanti indisponibili per Luca Gotti. Recuperato Nuytinck ma solo per la panchina, difficilmente si vedrà in campo dal 1′. Due ballottaggio tra difesa e centrocampo, di seguito la probabile formazione dei bianconeri secondo il “Corriere dello Sport”.

LA PROBABILE – Lunga la lista degli infortunati per Gotti, che recupera Nuytinck, ma solo per la panchina. Il problema alla gamba destra non è ancora svanito. In difesa probabilmente ci sarà Zeegelaar, anche se in ballottaggio con Samir. In attacco invece il ballottaggio sarà tra Stefano Okaka e Fernando Llorente, con il primo in leggero vantaggio. Di seguito la probabile formazione secondi il “Corriere dello Sport”

Udinese (3-4-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegeelar; Molina, De Paul, Wallace, Makengo, Strynger; Pereyra; Okaka.

Fonte: Corriere dello Sport

