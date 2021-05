FIGC, nuove regole anticrisi: no tagli e contributi rinviati di tre mesi – CdS

Dopo l’incontro delle componenti federali ieri a Roma, come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, sono state stabilità nuovemisure anti-crisi per tutti i club di Serie A, B e Lega Pro.

ANTI-CRISI – Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola vengono spiegate le nuove misure anticrisi adottate dalla FIGC a seguito della riunione di ieri. Di fatto non ci sarà alcun taglio-stipendi, in compenso però il versamento dei lordi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno slitteranno al 30 settembre. Per essere in regola per l’iscrizione al campionato di Serie A basterà al 31 maggio essere in regola con le mensilità rimaste del 2020, ed entro la fine di giugno con quelle nette di marzo, aprile e maggio. La mensilità di giugno, invece, dovrà essere versata entro il 30 settembre insieme alle tasse del periodo marzo-giugno. Le società italiane di calcio possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.