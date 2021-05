Inter, un anello in regalo a tutta la squadra per la vittoria dello scudetto – TS

Inter, un regalo a tutta la squadra per la conquista dello scudetto. Come riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, il club a seguito della vittoria dello scudetto avrebbe regalato un anello personalizzato a tutta la squadra.

REGALO – Un anello personalizzato regalato a tutta la squadra per la vittoria del campionato. Questo l’omaggio dell’Inter a tutta la squadra, protagonisti della cavalcata verso la conquista del titolo nazionale che mancava da ben undici anni in casa nerazzurra. Un’usanza, questa, utilizzata soprattutto negli sport americani e in particolare in NBA, sport apprezzato soprattutto da Ivan Perisic.

Fonte: TuttoSport