Udinese-Inter probabili formazioni 31ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Udinese-Inter in Serie A nel Monday Night e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per provare a ripristinare la distanza (+14) dal Milan, secondo. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno – presso il “Bluenergy Stadium” di Udine – per la partita della 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Udinese-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 18 N. Perez, 29 Bijol, 30 Giannetti; 13 Joao Ferreira, 4 Lovric, 11 Walace, 24 Samardzic, 12 H. Kamara; 37 Pereyra ©; 26 Thauvin.

A disposizione: 1 Silvestri, 93 Padelli; 2 Ebosele, 6 Zarraga, 7 Success, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 22 Brenner, 27 Kabasele, 31 Kristensen, 32 Payero, 33 Zemura.

Allenatore: Gabriele Cioffi

Diffidati: Giannetti, Perez, Thauvin e Success.

Squalificato: 17 Lucca.

Indisponibili e/o non convocati: 9 Davis, 10 Deulofeu, 23 Ebosse.

Altri giocatori: 70 Mosca, 72 Malusà; 14 Abankwah, 71 Zunec, 77 Asante, 79 Pejicic, 83 Nwachukwu.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Qualche problema extra in attacco per Cioffi, che potrebbe schierare Pereyra sulla trequarti a fare da raccordo rinunciando inizialmente a Success. In questo modo Joao Ferreira a destra avanzerebbe a centrocampo, lasciando posto a Giannetti in difesa.

Probabili formazioni Serie A: Udinese-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 31 Bisseck, 36 Darmian, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Pavard, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 95 A. Bastoni.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Aidoo, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Problemi in difesa per Inzaghi, che riproporrà Carlos Augusto terzo sinistro. Darmian stavolta potrebbe iniziare dalla panchina per fungere da jolly in più posizioni, pertanto Dumfries risulta essere in vantaggio da quinto destro di centrocampo.

