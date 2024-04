Piccinini arbitro di Udinese-Inter: un poker nell’ultimo dei precedenti

Piccinini sarà l’arbitro di Udinese-Inter, partita della trentunesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Forlì, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Bluenergy Stadium.



I PRECEDENTI – Udinese-Inter sarà la quarta partita per Marco Piccinini come arbitro dei nerazzurri. Dieci le presenze in questa Serie A, con un incrocio per parte. Con l’Inter ha diretto il facile poker (4-0) contro la Salernitana del 16 febbraio, peraltro l’ultima partita con gol per Marcus Thuram, senza grossi problemi. Con l’Udinese la sconfitta per 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta del 27 gennaio. In attesa di Udinese-Inter per lui due vittorie e un pareggio coi nerazzurri.

LE ALTRE – Una curiosità su Piccinini: prima di questa stagione in ogni sua designazione c’era di mezzo un cambio. Anche quest’anno: in Inter-Verona del 6 gennaio, quando ha dovuto rinunciare (con Michael Fabbri, contestatissimo, al suo posto) per via di un lutto in famiglia. Il 30 settembre 2020 invece debutta in un Benevento-Inter, finito 2-5, negando almeno un paio di rigori agli ospiti. E se ne perde uno clamoroso pure un mese dopo, il 31 ottobre 2020, in un Inter-Parma 2-2. Dove Piccinini diventa arbitro a un quarto d’ora dal via, per infortunio nel riscaldamento di Luca Pairetto che era stato designato, e fa un disastro clamoroso. In particolare al 67′, quando sorvola su un intervento di Botond Balogh su Ivan Perisic incredibilmente irregolare e sul quale dice di proseguire. Senza che il VAR abbia richiamiato Piccinini al monitor nonostante sia un rigore plateale.