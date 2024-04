Precedenti Udinese-Inter: un punto basso da vendicare

Udinese-Inter si giocherà stasera alle 20.45 e i precedenti hanno visto una lunga striscia di imbattibilità conclusa nell’ultima partita. Anche se in Friuli raramente si è avuto il tappeto rosso.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Udinese-Inter numero 59 in trasferta. Con poco meno della metà delle vittorie, 24, assieme a 14 sconfitte e 20 pareggi. I gol fatti sono 81, l’ultimo di Nicolò Barella, 57 quelli subiti. La prima sfida in assoluto in Friuli è lontanissima nel tempo, un rocambolesco 3-4 del 4 ottobre 1925. Questo, in aggiunta, è il record di reti fatte assieme a un 4-3 del 29 aprile 1990. Contando la sola Serie A l’Inter ha vinto 23 partite, l’Udinese 12 più 16 pareggi, mentre per quanto riguarda i gol 75 quelli realizzati e 50 subiti. La già citata marcatura di Barella è arrivata su punizione diretta: una rarità negli ultimi anni per i nerazzurri.

STRISCIA INTERROTTA – L’ultimo Udinese-Inter ha visto interrompersi una lunga serie di precedenti senza sconfitte. Prima del 3-1 del 18 settembre 2022 i friulani non vincevano da un 1-0 in Coppa Italia del 9 gennaio 2014, gol di Maicosuel, e in campionato da un 3-0 del 6 gennaio 2013. Contando anche le gare a Milano in tutto 115 partite: 59 vinte, 32 pareggiate e 24 perse, con 192 gol segnati e 117 subiti. Se si eccettua qualche sporadica goleada, come il decisivo 0-4 del 6 maggio 2018 (alla terzultima, decisivo nella rincorsa Champions League), i bianconeri sono sempre risultati un osso duro nelle partite casalinghe. E l’ultima volta in Friuli è stato probabilmente il punto più basso dell’esperienza di Simone Inzaghi, col doppio cambio di Alessandro Bastoni e Henrikh Mkhitaryan dopo mezz’ora. All’andata Inter-Udinese è finita 4-0 il 9 dicembre, chiudendo il discorso con tre gol prima dell’intervallo.