Udinese-Inter, Inzaghi ne cambia 3! La probabile formazione

Si avvicina Udinese-Inter, match in programma questa sera alle 20.45. Inzaghi pronto a fare tre cambi rispetto all’undici sceso in campo contro l’Empoli

PROBABILE FORMAZIONE −L’Inter si prepara alla trasferta contro l’Udinese: obiettivo continuare la marcia di avvicinamento allo scudetto che dista 11 punti. Per il match in programma questa sera, il tecnico recupera Arnautovic e Sommer, ma dovrà fare i conti con le assenze di Bastoni, de Vrij e Cuadrado. Al posto del numero 95 pronto Carlos Augusto nel ruolo di braccetto. Per il resto Inzaghi dovrebbe affidarsi al blocco dei titolarissimi con Acerbi al centro della difesa e Pavard a completare il reparto. A destra favorito Dumfries su Darmian, mentre in mezzo non è attesa alcuna con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan intoccabili. A sinistra pronto Dimarco. A guidare l’attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez, pronta a terminare il digiuno di gol che va avanti da ottobre. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Udinese-Inter:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.