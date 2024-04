Udinese-Inter, calano le probabilità per due: Inzaghi pronto a rimediare!

Si avvicina Udinese-Inter, alla quale probabilmente non prenderanno parte due nerazzurri. Ecco la situazione nello specifico e le intenzione di Simone Inzaghi.

RISPOSTE – L’allenamento odierno dell’Inter, a due giorni dal match di campionato contro l’Udinese, ha reso più chiara la situazione di due infortunati di Simone Inzaghi. Il primo è Stefan De Vrij, indisponibile dal periodo di sosta con le Nazionali per un infortunio rimediato in ritiro con l’Olanda. Il difensore olandese proprio oggi avrebbe dovuto unirsi al gruppo nerazzurro per l’allenamento, rendendosi così disponibile per Udinese-Inter. Il piano di Inzaghi, però, non si è realizzato. Il secondo è Alessandro Bastoni, che ha ieri ha lamentato un fastidio ai flessori. Tuttavia, la sua assenza nel monday match non è mai stata certa.

ALTERNATIVE – Alla luce dei fatti le probabilità, non solo di vederli in campo, calano fortemente per entrambi i difensori. Non avendo partecipato alla seduta di lavoro col gruppo nerazzurro, Stefan De Vrij non partirà con la squadra di Inzaghi. Stessa probabile sorte per Alessandro Bastoni, ancora non recuperato. Per Udinese-Inter, dunque, la difesa nerazzurra dovrà fare a meno dei due. Fortunatamente Inzaghi ha nuovamente a disposizione Carlos Augusto, pronto a partire da centrale di sinistra, e Francesco Acerbi, centrale titolare e affidabile, ormai fuori dal caos delle ultime settimane.

Udinese-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.