Torricelli: “Juventus-Inter a porte chiuse? Un vantaggio per i nerazzurri”

Moreno Torricelli, ex calciatore di Juventus e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” durante la trasmissione “Maracanà”. Focus su Juventus-Inter e sulla decisione della Lega Serie A di giocarla senza tifosi

CANCELLI SERRATI – Dopo tanta fatica, e un flusso interminabile di polemiche, è arrivato il verdetto ufficiale su Juventus-Inter. Il match si disputerà senza tifosi (vedi le ultime), decisione che secondo Moreno Torricelli potrebbe dare qualche vantaggio ai ragazzi di Antonio Conte: «Giocare a porte chiuse non è un bello spettacolo per nessuna squadra. Chiaramente per l’Inter venire all’Allianz Stadium pieno sarebbe stato più condizionante. Credo che giocare a porte chiuse sia un vantaggio per i nerazzurri. Lazio? Il fatto che si sia portata avanti fa bene al gruppo e all’autostima. Essere in testa aumenta l’entusiasmo. E poi è fuori dalle coppe e ha una gestione delle partite diversa rispetto a Inter e Juventus. Il fatto di aver giocato la partita ed essere avanti è solo un vantaggio per la Lazio, che diventa pericolosissima».